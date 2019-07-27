Ольга Бузова пустилась в пляс на вечеринке, посвященной фестивалю «Жара» в Баку. На сцене в этот момент выступала группа «Руки вверх!». Сергей Жуков исполнял песню «Крошка моя» и Ольга не могла сдержать эмоций. Как в описании к видео призналась сама певица, она давно дружит с Жуковым и считает, что под его песни невозможно не танцевать.

«Сегодня был вечер танцев под любимых артистов 💃🏻💃🏻🕺🏻 Уже много лет дружим с Серёжей @sezhukov 🤗 Как всегда поднял весь зал 💪🏻 Под его хиты невозможно не танцевать 😍 А мы счастливые и уставшие едем спать 😴 Завтра концерт и съемки 👻 Но об этом я буду думать завтра 🤪 А сейчас я хочу сказать: Спасибо Баку», — написала телеведущая «Дома-2».

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Поклонники звезды согласились с Бузовой и передали лучи добра солисту «Руки вверх».

«О! Мы все обожаем Сережу»

«"Крошка моя», до слез! Спасибо за детство Сережа!»

«Живая такая, настоящая! Очень приятно смотреть на тебя», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Бузова поскользнулась на сцене в Баку и повредила ногу.