Ольга Бузова пустилась в пляс на вечеринке, посвященной фестивалю «Жара» в Баку. На сцене в этот момент выступала группа «Руки вверх!». Сергей Жуков исполнял песню «Крошка моя» и Ольга не могла сдержать эмоций. Как в описании к видео призналась сама певица, она давно дружит с Жуковым и считает, что под его песни невозможно не танцевать.
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Поклонники звезды согласились с Бузовой и передали лучи добра солисту «Руки вверх».
«О! Мы все обожаем Сережу»
«"Крошка моя», до слез! Спасибо за детство Сережа!»
«Живая такая, настоящая! Очень приятно смотреть на тебя», — написали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Бузова поскользнулась на сцене в Баку и повредила ногу.