Автомобиль въехал в людей под Нижним Новгородом, семеро пострадали

В Городецком районе Нижегородской области в пятницу, 9 августа, около 02.30 по московскому времени произошло ДТП. По предварительным данным, 21-летний водитель легкового автомобиля не справился с управлением и совершил наезд на группу лиц, стоявших на обочине дороги у припаркованного автомобиля. Инцидент случился на третьем километре трассы, ведущей к поселку Турбазу.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону, в результате происшествия пострадали семь человек. Двое из них госпитализированы. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пять человек получили травмы в результате столкновения микроавтобуса с фурой в Лысковском районе Нижегородской области вечером в четверг, 8 августа.