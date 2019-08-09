Пять человек пострадали в ДТП с автобусом в Нижегородской области

Пять человек пострадали в результате столкновения микроавтобуса с фурой в Лысковском районе Нижегородской области вечером в четверг, 8 августа, сообщает Интерфакс.

По предварительной информации, среди пострадавших есть двое детей. Они получили травмы различной степени тяжести и сейчас находятся в больнице. Известно, что ДТП произошло примерно на 529 километре трассы М7 «Москва — Уфа». Однако, по какому маршруту ехал автобус, пока не уточняется. Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства аварии.

Ранее 5-tv.ru сообщал о массовом ДТП с участием автокрана в Петербурге, в результате которого пострадали водитель иномарки и три 16-летние девочки.