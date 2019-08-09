  1. Пятый канал
  4. «Тигрица!»: Кортни Кардашьян поделилась с подписчиками очередным бьюти-секретом

«Тигрица!»: Кортни Кардашьян поделилась с подписчиками очередным бьюти-секретом

, 11:11 Фото 930

Фотомодель выбрала для фотоиллюстрации своего лайфхака модный купальник и тюрбан с хищным принтом.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : Instagram @kourtneykardash

Американская фотомодель и актриса Кортни Кардашьян опубликовала на своей странице Instagram очередное соблазнительное фото. На этот раз светская львица примерила купальник с леопардовым принтом и дополнила образ, надев на голову тюрбан с аналогичной расцветкой. В подписи к публикации знаменитость пояснила, что такой головной убор позволяет быстрее высушить волосы и защищает их от повреждений.

Instagram @kourtneykardash

Гороскоп на 9 августа: Львы, дело пахнет деньгами

Некоторые пользователи оценили бьюти-совет Кардашьян и стали задавать ряд попутных вопросов. Однако большинство, прежде всего, обратили внимание на сексуальный образ модели и не могли удержаться от комплиментов. Подписчики отметили, что леопардовый купальник выигрышно подчеркивает фигуру теледивы и делает ее просто неотразимой.

«Потрясающее фото».

«Тигрица!»

«Ножки — отпад».

«Вау! Какой эффектный купальник! Просто секси!»

«Мне нравится, как смотрится леопардовый принт», — делились мнением пользователи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что абсолютно голая Кортни Кардашьян попыталась привлечь внимание к своему бренду.

Читайте также

+17° Днём +20°
Ночью +13°
65.13
0.04 73.04
0.15
Гороскоп на 9 августа: Львы, дело пахнет деньгами

Последние новости

11:55
Поклонники Брэда Питта обсуждают его голый торс
11:43
В Петербурге после ДТП автомобиль сбил трех человек на тротуаре
11:26
В Ростовской области нашли полностью сохранившийся фашистский бункер — видео
11:11
«Тигрица!»: Кортни Кардашьян поделилась с подписчиками очередным бьюти-секретом
10:59
Бабушка полгода жила в квартире с мертвым мужем в Ярославской области
10:39
«Секс»: поклонники экс-солистки SEREBRO Кищук в восторге от ее цвета волос

Сейчас читают

Гороскоп на 9 августа: Львы, дело пахнет деньгами
Феминизм наступает: Ратаковски гордится небритыми подмышками — фото
«Русская Кардашьян» похвасталась пышными формами в раздевалке тренажерного зала

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги