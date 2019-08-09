«Тигрица!»: Кортни Кардашьян поделилась с подписчиками очередным бьюти-секретом

Американская фотомодель и актриса Кортни Кардашьян опубликовала на своей странице Instagram очередное соблазнительное фото. На этот раз светская львица примерила купальник с леопардовым принтом и дополнила образ, надев на голову тюрбан с аналогичной расцветкой. В подписи к публикации знаменитость пояснила, что такой головной убор позволяет быстрее высушить волосы и защищает их от повреждений.

Instagram @kourtneykardash

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Некоторые пользователи оценили бьюти-совет Кардашьян и стали задавать ряд попутных вопросов. Однако большинство, прежде всего, обратили внимание на сексуальный образ модели и не могли удержаться от комплиментов. Подписчики отметили, что леопардовый купальник выигрышно подчеркивает фигуру теледивы и делает ее просто неотразимой.

«Потрясающее фото».

«Тигрица!»

«Ножки — отпад».

«Вау! Какой эффектный купальник! Просто секси!»

«Мне нравится, как смотрится леопардовый принт», — делились мнением пользователи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что абсолютно голая Кортни Кардашьян попыталась привлечь внимание к своему бренду.