Во Франции призвали разрешить вопрос о займах царской России

Депутат Национального собрания Франции Франсис Веркамер обратился к правительству страны, призвав власти разъяснить меры, которые они готовы предпринять для «окончательного разрешения» вопроса о российских выплатах по облигациям царских времен. Об этом сообщает RT со ссылкой на запрос французского политика.
Дело в том, что в 1867 году российские железнодорожные компании стали выпускать обеспеченные золотом государственные облигации, в которые французские инвесторы вложили деньги. В 1918 году после революции был издан декрет об аннулировании государственных займов, и часть вкладчиков осталась ни с чем. В 1997 году Франция и Россия заключила договор, согласно которому Москва рассчиталась с долгами XIX — начала XX века.
Однако, несмотря на соглашение, Веркамер утверждает, что держателям облигаций было возвращено меньше денежных средств, чем они вложили в ценные бумаги. В своем запросе депутат просит обратить внимание на права вкладчиков.
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Ранее 5-tv.ru рассказывал, что французы требуют от России 30 миллиардов евро по облигациям царских времен.