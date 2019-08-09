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Во Франции призвали разрешить вопрос о займах царской России

, 13:57 Видео 131

Франсис Веркамер отметил, что выплаты владельцам облигаций якобы не соответствуют реальной стоимости ценных бумаг.

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Фото, видео : ТАСС/ZEUS, /И. Куртов, /ИТАР-ТАСС, Facebook @vercamer2017

Депутат Национального собрания Франции Франсис Веркамер обратился к правительству страны, призвав власти разъяснить меры, которые они готовы предпринять для «окончательного разрешения» вопроса о российских выплатах по облигациям царских времен. Об этом сообщает RT со ссылкой на запрос французского политика.

Дело в том, что в 1867 году российские железнодорожные компании стали выпускать обеспеченные золотом государственные облигации, в которые французские инвесторы вложили деньги. В 1918 году после революции был издан декрет об аннулировании государственных займов, и часть вкладчиков осталась ни с чем. В 1997 году Франция и Россия заключила договор, согласно которому Москва рассчиталась с долгами XIX — начала XX века.

Однако, несмотря на соглашение, Веркамер утверждает, что держателям облигаций было возвращено меньше денежных средств, чем они вложили в ценные бумаги. В своем запросе депутат просит обратить внимание на права вкладчиков.

«Через 100 с лишним лет внуки и правнуки разоренных держателей (облигаций) продолжают требовать возврата вложенных денег. Несмотря на договор от 27 мая 1997 года, по которому правительство Российской Федерации согласилось выплатить 400 миллионов долларов, держатели облигаций остаются потерпевшими», — подчеркнул французский политик.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что французы требуют от России 30 миллиардов евро по облигациям царских времен.

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