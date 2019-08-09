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В Петербурге прошла траурная церемония по случаю окончания Ленинградской битвы

, 14:55 Эфирная новость 17

В траурных мероприятиях в честь 75-летия завершения битвы за Ленинград принял участие глава Северной столицы Александр Беглов.

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Фото, видео : gov.spb.ru, 5-tv.ru

Для Петербурга сегодня особенный день воинской славы. 9-го августа 44-го завершилась битва за Ленинград, одна из самых кровопролитных и продолжительных в истории Великой отечественной войны.

Сражение длилось три года, погибли тогда около миллиона красноармейцев. Сегодня в честь 75-летия с момента окончания битвы, в городе на Неве чтят память героев.

Торжественные мероприятия в эти минуты проходят на Пискаревском и Серафимовском кладбищах, а также на площади Победы. Тысячи людей, очевидцы военных событий, и молодое поколение, которое знает о подвиге Ленинграда по рассказам своих дедов и прадедов сегодня возлагают цветы к мемориалам и на местах захоронения воинов. В память о тех, кто ценой собственной жизни защищал несломленный город.

В траурных мероприятиях, посвященных 75-летию завершения битвы за Ленинград, принял участие глава Петербурга Александр Беглов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о генерале Владимире Свиридове, участнике боев за Ленинград.

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