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Фото: Дайнеко показала, как спасается от жары в Майами

, 7:49 Фото 88

Звезда сейчас отдыхает на популярном американском курорте.

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Фото, видео : Instagram @victoriadaineko

Известная российская поп-исполнительница Виктория Дайнеко сейчас отдыхает в Майами. На своей странице в Instagram звезда делится кадрами со своего путешествия, на которых отражает самые яркие и забавные моменты поездки.

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В числе прочего певица довольно часто публикует фотографии, на которых позирует в купальнике. Поклонники без ума от фигуры исполнительницы, и она продолжает их дразнить откровенными снимками.

На этот раз артистка сделала фото со спины, однако оно вышло не менее соблазнительным. На кадре Дайнеко в белоснежном бикини обливается водой из душа, спасаясь от жары в Майами. За ее фигурой открывается потрясающий вид на пейзажи курорта.

Instagram @victoriadaineko

Подписчики не могли отвести глаз от такой эротичной фотографии светской львицы. Больше всего внимания собрала пятая точка Дайнеко — уж очень «аппетитной» и подтянутой она показалась фолловерам теледивы.

«Бомба!»

«Шикарный вид, красавица!»

«Принимай душ, пожалуйста, голая».

«Орешки».

«Какая аппетитная попка», — отметили комментаторы.

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