Фото: Дайнеко показала, как спасается от жары в Майами

Известная российская поп-исполнительница Виктория Дайнеко сейчас отдыхает в Майами. На своей странице в Instagram звезда делится кадрами со своего путешествия, на которых отражает самые яркие и забавные моменты поездки.

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В числе прочего певица довольно часто публикует фотографии, на которых позирует в купальнике. Поклонники без ума от фигуры исполнительницы, и она продолжает их дразнить откровенными снимками.

На этот раз артистка сделала фото со спины, однако оно вышло не менее соблазнительным. На кадре Дайнеко в белоснежном бикини обливается водой из душа, спасаясь от жары в Майами. За ее фигурой открывается потрясающий вид на пейзажи курорта.