Фото: Дайнеко показала, как спасается от жары в Майами

Известная российская поп-исполнительница Виктория Дайнеко сейчас отдыхает в Майами. На своей странице в Instagram звезда делится кадрами со своего путешествия, на которых отражает самые яркие и забавные моменты поездки.
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В числе прочего певица довольно часто публикует фотографии, на которых позирует в купальнике. Поклонники без ума от фигуры исполнительницы, и она продолжает их дразнить откровенными снимками.
На этот раз артистка сделала фото со спины, однако оно вышло не менее соблазнительным. На кадре Дайнеко в белоснежном бикини обливается водой из душа, спасаясь от жары в Майами. За ее фигурой открывается потрясающий вид на пейзажи курорта.
Подписчики не могли отвести глаз от такой эротичной фотографии светской львицы. Больше всего внимания собрала пятая точка Дайнеко — уж очень «аппетитной» и подтянутой она показалась фолловерам теледивы.
«Бомба!»
«Шикарный вид, красавица!»
«Принимай душ, пожалуйста, голая».
«Орешки».
«Какая аппетитная попка», — отметили комментаторы.
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