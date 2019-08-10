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«Джинсы — катастрофа»: Подписчики заподозрили Юлию Ковальчук в отсутствии вкуса

, 5:09 Фото 198

Юзеры не оценили лук певицы: потертые oversizе-джинсы, туфли в горошек и блузку с длинными рукавами, прикрывающими колени.

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Фото, видео : Instagram @juliakovalchuk

Юлия Ковальчук проводит отпуск в компании супруга — музыканта Алексея Чумакова. Звездная парочка тщательно скрывает от папарацци и фанатов место своего отдыха. Однако экс-солистка «Блестящих» не удержалась и решила похвастаться снимком с каникул. Звезда разместила в Instagram фото в необычном образе: безразмерные потертые джинсы, туфли оригинальной формы в горошек и белая рубашка с длинными рукавами, прикрывающими колени.

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«Наконец-то, сделала приличную фотографию, а то отдых в моем понимании либо отсутствие телефона рядом, либо вид ну, очень отдыхающий», — подписала фото знаменитость.

Instagram @juliakovalchuk

Подписчикам Юлии Ковальчук снимок отнюдь не показался «приличным». Комментарии под публикацией звезды просто кишели злобными сообщениями о том, что у нее нет вкуса, и она не умеет подбирать стильные наряды.

«Как можно было так нарядиться? Что совсем вкуса нет?!»

«Ужас! Ворон пугать?»

«Лучок, конечно, не „вау“»;

«Это трындец!»

«Джинсы — катастрофа. Как будто старые и на даче порванные об забор», — заявили «знатоки моды».

Однако нашлись и фолловеры, попытавшиеся ободрить Юлию. Многие отметили, что 36-летняя певица просто «опережает моду». Юзеры утверждают — большинство людей не в состоянии оценить лук знаменитости, ведь она — вне массовых трендов и мейнстрима.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Юлия Ковальчук в платье с перьями эффектно станцевала в Баку.

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