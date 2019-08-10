Юлия Ковальчук проводит отпуск в компании супруга — музыканта Алексея Чумакова. Звездная парочка тщательно скрывает от папарацци и фанатов место своего отдыха. Однако экс-солистка «Блестящих» не удержалась и решила похвастаться снимком с каникул. Звезда разместила в Instagram фото в необычном образе: безразмерные потертые джинсы, туфли оригинальной формы в горошек и белая рубашка с длинными рукавами, прикрывающими колени.

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«Наконец-то, сделала приличную фотографию, а то отдых в моем понимании либо отсутствие телефона рядом, либо вид ну, очень отдыхающий», — подписала фото знаменитость.

Instagram @juliakovalchuk