Эмма Малинина поразила своих подписчиков идеальной фигурой в купальнике. 57-летняя супруга певца Александра Малина отдыхает в итальянском Форте-дей-Марми и выложила в своем Instagram несколько фотографий, на которых прогуливается вдоль побережья с собачкой на руках.

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«Бруно испугался волн и решил прыгнуть ко мне на руки. Вот так мы с ним и прошлись», — объяснила она снимок.

Instagram @doktoremmamalinina

Но ни очаровательный песик, ни бурное море внимания интернет-пользователей не привлекли. Комментаторы наперебой восхищаются, как потрясающе выглядит сама Эмма Малинина.

«Такие молодцы! Оба в прекрасной форме!»

«Я подумала, что это Устинья! Пока не прочитала и несколько раз не вгляделась в фото!»

«Какая вы стройная, Эмма! И никаких возрастных изменений! Фигура юной девушки в прекрасной форме!

«Сдержанный купальник, ничего лишнего. Вкус, стиль, приятно смотреть!»

«Супер! Эмма, просто супер! Но я восхищаюсь не вашей красотой, которая безупречна, а вашим упорством и требовательностью к себе! Ведь это, я думаю, каждодневный труд, чтобы так прекрасно выглядеть!» — пишут поклонники.

Ранее, как писал 5-tv.ru, Эмма Малинина — дипломированный врач и владелица собственной гинекологической клиники — говорила, что быть здоровым и молодо выглядеть в 60 лет это не дар, а ежедневная работа над собой. В это понятие она включает и постоянную физическую нагрузку, и правильное питание, и очищение организма, и умение хорошо работать отдыхать. А также профилактику и раннюю диагностику заболеваний.