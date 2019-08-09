«Маленькой принцессе годик»: Кудрявцева и Макаров отмечают день рождения дочки

У дочери телеведущей Леры Кудрявцевой и хоккеиста Игоря Макарова первый в жизни день рождения. Праздничное фото маленькой Маши опубликовал на своей странице в Instagram гордый отец. На снимке девочка в нарядном платьице и с бантом на голове сидит на траве рядом с огромным именным тортом, на вершине которого стоит заяц. На втором снимке забавного зверя именинница уже крепко ухватила за ухо.

«Сегодня моей маленькой принцессе 1 годик», — подписал фотографии Игорь Макаров.

За пару часов пост собрал более четырех с половиной тысяч лайков, а подписчики написали малышке и ее родителям более сотни поздравлений и пожеланий здоровья и счастья.

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Чуть позже в сторис хоккеиста появилось видео детского праздника: серьезная Мария Игоревна в окружении музыки, веселья и подарков.

Ранее, как писал 5-tv.ru, Лера Кудрявцева пожаловалась подписчикам, что каждую минуту панически беспокоится за ребенка.