Глава Росрыболовства и заместитель министра сельского хозяйства Илья Шестаков в ходе совещания в Астрахани рассказал о новых правилах любительской рыбалки в России, которые вступят в силу с 1 января 2020 года, сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно регламенту, вводится ограничение на подводную охоту и устанавливается суточная норма вылова рыбы — своя для каждого региона. Любителям будет запрещено использовать сети.

« Запрещено не только использование сетей, но и их оборот, что позволит бороться с производством и распространением самых опасных с точки зрения загрязнения окружающей среды так называемых „китайских сетей“ », — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что исключение будет действовать в отношении жителей Севера, Сибири и Дальнего Востока. Одним словом, для тех, кому рыба является основным или даже единственным источником пропитания.

После вступления в силу нововведения, общий вес улова не может превышать пяти килограммов. За вылов рыбы сверх нормы предусмотрен штраф. Помимо прочего, новые правила запрещают использование на рыбалке взрывчатых и химических веществ, а также применять электроток.

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