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  4. «Искусственный язык» для определения подлинности виски изобрели в Шотландии

«Искусственный язык» для определения подлинности виски изобрели в Шотландии

, 9:29 56

Ученые создали сенсор, который может различать алкогольные напитки с разным сроком выдержки.

Фото : www.globallookpress.com / © Michael Weber

Шотландские исследователи из Университета Глазго изобрели сенсор, который распознает подлинность редких сортов виски. Необходимость в подобном гаджете возникла из-за большого количества фальсификатов, которые стали все чаще появляться на рынке редких алкогольных напитков. Об этом сообщает Der Spiegel.

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Сенсор, получивший название «искусственный язык», основывается на технологии поглощения света различными жидкостями. Он представляет собой полупроводники, укрепленные на стеклянной пластине. Это три матрицы, каждая из которых состоит из нескольких миллионов крошечных «искусственных вкусовых рецепторов». При попадании алкогольного напитка, они по-разному поглощают свет.

Благодаря такому прибору, специалисты получили «отпечатки» виски разных сортов выдержки. Отмечается, что «искусственный язык» может определить возраст напитка и с 99% точностью установить такие тонкие отличия, как место созревания виски.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что эксперт раскритиковал новое исследование британских ученых о похмелье.

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