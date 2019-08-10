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«Здесь просто рай!»: Волочкова сфотографировалась в мини-платье в Греции

, 9:15 Фото 14

Звезда прилетела на отдых после интенсивной работы над спектаклем «Балерина в зазеркалье цирка».

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Фото, видео : Instagram @volochkova_art

Российская балерина Анастасия Волочкова продолжает наслаждаться отдыхом в Греции, куда прилетела после интенсивной работы над спектаклем «Балерина в зазеркалье цирка». Несколько месяцев артистка готовилась к своему выступлению и после того, как исполнила свой коронный номер, отправилась в отпуск.

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Впрочем, старания звезды не пропали даром. Занятия спортом позволяют танцовщице всегда находиться в отличной форме. Она не стесняется гулять по побережью в откровенных нарядах и демонстрировать фигуру в купальнике.

На этот раз светская львица продемонстрировала подписчикам свои длинные стройные ноги. Она вышла на прогулку по ночному городу в ультракоротком платье и сделала фотографию в таком соблазнительном наряде.

«Здесь просто рай!» — поделилась эмоциями от отдыха Волочкова.

Instagram @volochkova_art

Только вот подписчики теледивы свое мнение о снимке выразить не смогли, поскольку знаменитость уже давно ограничила возможность комментирования своих публикаций.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анастасия Волочкова на отдыхе продемонстрировала великолепную растяжку.

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