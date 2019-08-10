В центре Москвы ограничили движение транспорта из-за согласованной акции

Московским автомобилистам сегодня будет сложно добраться в некоторые центральные районы столицы. В субботу, 10 августа, там будет частично ограничено движение транспорта из-за проведения согласованной со столичной администрацией акции в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму.

В частности, до 18.30 будет полностью перекрыто движение на улице Маши Порвыевой — на участке от улицы Каланчевская до Докучаева переулка. Нельзя будет проехать и по проспекту Сахарова — от Докучаева переулка до Садового кольца.

Это уже четвертая акция в поддержку независимых кандидатов на выборах депутатов в Мосгордуму. Согласованный митинг в Москве проходил 20 июля. Также 20 июля, 27 июля и 3 августа состоялись незаконные акции.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в несогласованных акциях в центре Москвы обнаружили американский след.