В центре Москвы ограничили движение транспорта из-за согласованной акции

Московским автомобилистам сегодня будет сложно добраться в некоторые центральные районы столицы. В субботу, 10 августа, там будет частично ограничено движение транспорта из-за проведения согласованной со столичной администрацией акции
В частности, до 18.30 будет полностью перекрыто движение
Это уже четвертая акция в поддержку независимых кандидатов на выборах депутатов в Мосгордуму. Согласованный митинг в Москве проходил 20 июля. Также 20 июля, 27 июля и 3 августа состоялись незаконные акции.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в несогласованных акциях в центре Москвы обнаружили американский след.