  1. Пятый канал
  4. В центре Москвы ограничили движение транспорта из-за согласованной акции

В центре Москвы ограничили движение транспорта из-за согласованной акции

, 11:15 57

До 18.30 будут перекрыты проспект Сахарова от Докучаева переулка до Садового кольца и частично улица Маши Порываевой.

Фото : www.globallookpress.com /Aleksandr Schemlyaev

Московским автомобилистам сегодня будет сложно добраться в некоторые центральные районы столицы. В субботу, 10 августа, там будет частично ограничено движение транспорта из-за проведения согласованной со столичной администрацией акции в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму.

В частности, до 18.30 будет полностью перекрыто движение на улице Маши Порвыевой — на участке от улицы Каланчевская до Докучаева переулка. Нельзя будет проехать и по проспекту Сахарова — от Докучаева переулка до Садового кольца.

Это уже четвертая акция в поддержку независимых кандидатов на выборах депутатов в Мосгордуму. Согласованный митинг в Москве проходил 20 июля. Также 20 июля, 27 июля и 3 августа состоялись незаконные акции.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в несогласованных акциях в центре Москвы обнаружили американский след.

Читайте также

+20° Днём +22°
Ночью +12°
65.25
0.12 73.02
-0.02
Гороскоп на 10 августа: Скорпионы, не обожгитесь!

Последние новости

12:15
Названа официальная причина смерти Аллы Вербер
11:59
«Богиня!»: Промокшая Анна Плетнева устроила тест для поклонников
11:47
Зеленский получил «жесткий урок» от Путина и Меркель — украинские СМИ
11:29
«Само совершенство!»: Дарья Мороз ждет наступления лета у бассейна
11:15
В центре Москвы ограничили движение транспорта из-за согласованной акции
10:59
Парализованная фрийсталистка Комиссарова родила второго ребенка

Сейчас читают

Какие фамилии самые популярные и самые редкие в России — видео
«Гармоничная пара»: Нонна Гришаева поделилась снимком с мужем и сыном
«Помешан на деньгах»: Суханкина ответила на обвинение в 12-миллионном долге

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги