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Зеленский получил «жесткий урок» от Путина и Меркель — украинские СМИ

, 11:47 125

Национальное издание «Главред» проанализировало реакцию Россий и Германии на призыв Зеленского срочно «нормандскую четверку» из-за гибели четырех украинских военных.

Фото : ТАСС/Метцель Михаил

Тема:
Украинский кризис 106

Украинское издание «Главред» проанализировало отсутствие како-либо реакции со стороны России, Франции и Германии на призыв президента Незалежной Владимира Зеленского созвать срочное заседание в «нормандском формате» из-за гибели четырех украинских военных в Донбассе.

«Украина искренне стремится к миру. И наши амбиции являются постоянными. Сегодня весь мир увидел, кто именно мира не хочет», — написал Зеленский в Facebook после инцидента под Павлополем, после чего обратился к главам трех стран «нормандской четверки» с предложением встретиться.

Facebook@Володимир Зеленський

По мнению автора статьи, российский президент Владимир Путин, глава Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель преподали Киеву «жесткий урок», показав, что не собираются устраивать «экстренные встречи» после каждого нарушения перемирия в Донбассе, если Незалежная не будет иметь какие-либо конструктивные идеи по решению данной проблемы.

В материале отмечается, что украинский президент в отличие от вышеупомянутых серьезных политических деятелей — популист, руководствующийся эмоциями, а не строго выверенным государственным курсом и дипломатией.

«Популисты верят, что их талант убеждения выше и эффективнее всех дипломатов вместе взятых. Зеленский и есть именно такой популист <…> Поэтому все трое дипломатично отказали Зеленскому во встрече. И правильно сделали. Жесткий урок для нашего президента. То, что пройдет у Зеленского с Трампом, не пройдет с Меркель, Макроном и Путиным», — отмечает автор.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Зеленский призвал участников «нормандской четверки» возобновить переговоры.

Тема:
Украинский кризис 106
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