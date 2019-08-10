Украинское издание «Главред» проанализировало отсутствие како-либо реакции со стороны России, Франции и Германии на призыв президента Незалежной Владимира Зеленского созвать срочное заседание в «нормандском формате» из-за гибели четырех украинских военных в Донбассе.

«Украина искренне стремится к миру. И наши амбиции являются постоянными. Сегодня весь мир увидел, кто именно мира не хочет», — написал Зеленский в Facebook после инцидента под Павлополем, после чего обратился к главам трех стран «нормандской четверки» с предложением встретиться.

Facebook@Володимир Зеленський

По мнению автора статьи, российский президент Владимир Путин, глава Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель преподали Киеву «жесткий урок», показав, что не собираются устраивать «экстренные встречи» после каждого нарушения перемирия в Донбассе, если Незалежная не будет иметь какие-либо конструктивные идеи по решению данной проблемы.

В материале отмечается, что украинский президент в отличие от вышеупомянутых серьезных политических деятелей — популист, руководствующийся эмоциями, а не строго выверенным государственным курсом и дипломатией.

«Популисты верят, что их талант убеждения выше и эффективнее всех дипломатов вместе взятых. Зеленский и есть именно такой популист <…> Поэтому все трое дипломатично отказали Зеленскому во встрече. И правильно сделали. Жесткий урок для нашего президента. То, что пройдет у Зеленского с Трампом, не пройдет с Меркель, Макроном и Путиным», — отмечает автор.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Зеленский призвал участников «нормандской четверки» возобновить переговоры.