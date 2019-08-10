Украинское издание «Главред» проанализировало отсутствие како-либо реакции со стороны России, Франции и Германии на призыв президента Незалежной Владимира Зеленского созвать срочное заседание в «нормандском формате» из-за гибели четырех украинских военных в Донбассе.
По мнению автора статьи, российский президент Владимир Путин, глава Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель преподали Киеву «жесткий урок», показав, что не собираются устраивать «экстренные встречи» после каждого нарушения перемирия в Донбассе, если Незалежная не будет иметь какие-либо конструктивные идеи по решению данной проблемы.
В материале отмечается, что украинский президент в отличие от вышеупомянутых серьезных политических деятелей — популист, руководствующийся эмоциями, а не строго выверенным государственным курсом и дипломатией.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Зеленский призвал участников «нормандской четверки» возобновить переговоры.