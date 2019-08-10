Дочь Маликова была рада избавиться от чрезмерного внимания со стороны родителей

Дочь известного поп-исполнителя Дмитрия Маликова Стефания устроила небольшую викторину в сторис в Instagram, в рамках которой ответила на вопросы, интересующие подписчиков. Во время беседы с моделью один из пользователей предположил, что она смогла бы испытать больше положительных эмоций, если бы ее брат появился на свет, когда девушка была еще совсем юной.

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Однако знаменитость не согласилась с мнением своего поклонника. Она отметила, что малыш в появился семье в самое правильное время, пишут Дни.ру. Если бы он родился раньше, Стефания страдала бы от нехватки родительского внимания, а в данном случае она была рада избавиться от чрезмерной опеки матери и отца, призналась модель.

« Если бы у меня появился брат раньше, допустим в 15 лет, то, возможно бы, я переживала из-за того, что внимание родителей переключилось на него. А сейчас мне это наоборот нравится », — поделилась теледива.

Instagram @steshamalikova

При этом Маликова отметила, что даже несмотря на прибавление в семействе, родители не забывают заботиться о ней и переживают, если их уже взрослая дочь где-то задерживается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Стефания Маликова растрогала фанатов снимками с годовалым братом.