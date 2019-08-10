Около 15 тысяч человек вышли на согласованную акцию в Москве

Около 15 тысяч человек участвуют в согласованной акции на проспекте Академика Сахарова в Москве. Об этом сообщат пресс-служба ГУ МВД по столице.

« Начался отток участников », — цитирует РИА Новости сообщение ведомства.

В субботу, 10 августа, на проспекте Академика Сахарова с 14:00 проходит согласованный столичной администрацией митинг, который должен завершиться в 16:00. Общественный порядок обеспечивают около семи тысяч сотрудников полиции и Росгвардии.

Ранее сегодня юрист Любовь Соболь так называемого Фонда борьбы с коррупцией сообщила в Twitter, что не сможет участвовать в сегодняшнем митинге, так как ее задержали.