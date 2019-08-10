Дочь телеведущей Ксении Бородиной и бизнесмена Курбана Омарова разъяснила папе, что такое любовь. Серьезный вопрос отец задал трехлетней Теоне и услышал неожиданный ответ, которым он поделился со своими подписчиками в Instagram.

«Любовь — это Любино имя», — уверенно заявляет на видео девочка.

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«Жизнь простая штука и не надо ее усложнять», — прокомментировал ответ ребенка Курбан.

Несколько часов спустя он выложил в сеть еще один ролик и пояснил, что им с дочерью все-таки удалось выяснить, что такое любовь.

«Это когда женятся где-то на принцах», — догадалась Теона после некоторого раздумья.

Рассуждения малышки насмешили и умилили интернет пользователей.

«Тея зрит в корень»;

«Как в ее манерах поведения просматривается Ксюша!»

«Какая она прелесть, как она на папу похожа!»

«Малышка уже знает толк в жизни!» — восхищаются комментаторы.

Однако некоторые внимательные подписчики разглядели в ролике недопустимое и отчитали безответственного отца.

«Тея очень прикольная, но вот папу надо ругать. Почему без кресла?» — написали фолловеры.

Ранее, как писал 5-tv.ru, младшая дочь Ксении Бородиной рассказала, кем хочет стать, когда вырастет. От первого брака у телеведущей есть дочь Маруся, ей недавно исполнилось 10 лет.