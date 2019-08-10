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  4. Украинцы требуют от Зеленского снизить зарплату главе «Нафтогаза» в 70 раз

Украинцы требуют от Зеленского снизить зарплату главе «Нафтогаза» в 70 раз

, 21:28 Видео 125

На сайте главы государства появилась соответствующая петиция.

Фото : ТАСС/ZEUS

Петиция с призывом уменьшить зарплату председателю правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрею Коболеву появилась на сайте президента страны Владимира Зеленского. Свои подписи под призывом к настоящему моменту поставили 1 179 жителя Незалежной при необходимых 25 тысячах, пишет RT.

Украинцы возмущены тем, что в условиях непомерно высоких тарифов за ЖКХ управленцы в госкомпании получают баснословные ежемесячные доходы, в 70 раз превышающие зарплаты среднестатистических граждан.

«Андрей Коболев, руководитель НАК „Нафтогаз Украины“, и еще 15 топ-менеджеров этой государственной компании за 2017 год получили аж 204 миллиона народных гривен заработной платы и премий. Это по 12 750 миллиона гривен на 16 человек. И это в то время, когда большинство украинцев выживают и оплачивают заоблачные коммунальные тарифы», — указывается в петиции.

Голосование продлится еще три месяца.

Вскоре после вступления Зеленского в должность главы государства его представитель Андрей Герус заявил, что тот перед выборами не обещал снижения тарифов на газ.

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