Украинцы требуют от Зеленского снизить зарплату главе «Нафтогаза» в 70 раз

Петиция с призывом уменьшить зарплату председателю правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрею Коболеву появилась на сайте президента страны Владимира Зеленского. Свои подписи под призывом к настоящему моменту поставили 1 179 жителя Незалежной при необходимых 25 тысячах, пишет RT.
Украинцы возмущены тем, что в условиях непомерно высоких тарифов за ЖКХ управленцы в госкомпании получают баснословные ежемесячные доходы, в 70 раз превышающие зарплаты среднестатистических граждан.
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Голосование продлится еще три месяца.
Вскоре после вступления Зеленского в должность главы государства его представитель Андрей Герус заявил, что тот перед выборами не обещал снижения тарифов на газ.