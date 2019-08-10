Пожар произошел в детском лагере в Башкирии

Довольно серьезный пожар произошел в одном из оздоровительных лагерей Башкирии в Зианчуринском районе 10 августа. Об этом пишет издание mkset.ru со ссылкой на МЧС региона.

Сообщается, что пожар начался в одном из лагерных сооружений, после чего стал быстро распространяться. Все в округе оказалось в облаке едкого дыма.

На место ЧП прибыли 20 спасателей и 11 единиц техники. Сотрудникам МЧС удалось оперативно ликвидировать пламя.

К счастью, в момент возгорания детей на территории не было, как раз закончилась смена и отдыхающие разъехались по домам.

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