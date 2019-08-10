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«Русалка уже не та»: Пользователей насмешило видео с купающейся Савченко

, 23:27 Видео 219

Украинский политик отдыхает на латвийском побережье Балтийского моря.

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Фото, видео : © РИА Новости, twitter @lulumonna

Надежда Савченко, которая на выборах в Верховную раду баллотировалась от Донецкой области и набрала всего-навсего восемь голосов, отправилась в отпуск в Латвию, откуда делится своими впечатлениями.

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Украинский политик разместила в Facebook видео, которое стало предметом язвительных комментариев. На кадрах она в длинном изумрудном платье входит в бушующее море, перепрыгивая накатывающие волны, а затем начинает плыть дальше от берега.

«Балтийское море летом напоминает Черное море зимой. Холодная вода наполняет силой!» — философски подписала она видео, которое затем с ее страницы исчезло.

twitter @lulumonna

Подписчики принялись злорадствовать, чем же закончился заплыв 38-летней женщины, так как ролик обрывается.

«В Финляндию по безвизу? Так скажите ей, что есть еще сухопутная граница!» — иронизирует один из интернет-пользователей.

«За кордон рванула», — предположил другой.

«На Питер с моря заходит на десантирование. Операция проходит под кодом «Последняя Надежда», — пошутил третий.

«Обратно-то хоть вышла?» — поинтересовался четвертый.

Не оставили в покое и платье Савченко, а именно, его цвет.

«В честь Зеленского в зеленом платье?» — интересуются они.

Много и откровенно злобных комментариев по поводу фигуры политика, которая, по мнению подписчиков, располнела.

«Русалка уже не та», — считают они.

Савченко в 2018 году арестовали по обвинению в попытке устроить несколько терактов в Киеве вместе с бывшим руководителем центра «Офицерский корпус» Владимиром Рубаном, однако отпустили после истечения срока ареста.

Она баллотировалась в Верховную раду в июле от одномандатного избирательного округа № 51 в Донецкой области, где за нее проголосовали восемь человек.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о новом «романтическом амплуа» Савченко.

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