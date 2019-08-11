«Дождь» из осколков двигателя норвежского самолета обрушился на пригород Рима

У норвежского авиалайнера Air Boeing 787 в субботу, 10 августа, при взлете произошел взрыв двигателя, в результате которого на людей и автомобили посыпались обломки воздушного судна, сообщает агентство Ruptly.
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Свидетелями «дождя» из осколков стали жители римского пригорода Фьюмичино, где расположен аэропорт Леонардо да Винчи.
По словам очевидцев происшествия, куски железа, летевшие с неба, повредили тенты, были разбиты стекла машин.
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Местные власти выясняют детали происшествия.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что два самолета за один час совершили экстренную посадку в шведском Мальмё.