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  4. «Дождь» из осколков двигателя норвежского самолета обрушился на пригород Рима

«Дождь» из осколков двигателя норвежского самолета обрушился на пригород Рима

, 9:16 Видео 60

Сообщается, что двигатель самолета взорвался в воздухе, после чего его детали посыпались на людей и автомобили.

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Фото, видео : Ruptly, www.globallookpress.com / © Bayne Stanley

У норвежского авиалайнера Air Boeing 787 в субботу, 10 августа, при взлете произошел взрыв двигателя, в результате которого на людей и автомобили посыпались обломки воздушного судна, сообщает агентство Ruptly.

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Свидетелями «дождя» из осколков стали жители римского пригорода Фьюмичино, где расположен аэропорт Леонардо да Винчи.

По словам очевидцев происшествия, куски железа, летевшие с неба, повредили тенты, были разбиты стекла машин.

«Мы услышали рев, похожий на сильное завывание ветра, а затем нам показалось, что пошел град, хотя небо было солнечным. После этого мы увидели осколки железа повсюду», — поделилась жительница Фьюмичино.

Местные власти выясняют детали происшествия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что два самолета за один час совершили экстренную посадку в шведском Мальмё.

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