«Дождь» из осколков двигателя норвежского самолета обрушился на пригород Рима

У норвежского авиалайнера Air Boeing 787 в субботу, 10 августа, при взлете произошел взрыв двигателя, в результате которого на людей и автомобили посыпались обломки воздушного судна, сообщает агентство Ruptly.

Гороскоп на 11 августа: Тельцы, следите за словами!

Свидетелями «дождя» из осколков стали жители римского пригорода Фьюмичино, где расположен аэропорт Леонардо да Винчи.

По словам очевидцев происшествия, куски железа, летевшие с неба, повредили тенты, были разбиты стекла машин.

« Мы услышали рев, похожий на сильное завывание ветра, а затем нам показалось, что пошел град, хотя небо было солнечным. После этого мы увидели осколки железа повсюду », — поделилась жительница Фьюмичино.

Местные власти выясняют детали происшествия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что два самолета за один час совершили экстренную посадку в шведском Мальмё.