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Волочкова продемонстрировала загоревшее под греческим солнцем тело — фото

, 12:59 Фото 144

На снимке балерина лежит на газоне в микроскопическом купальнике.

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Фото, видео : Instagram @volochkova_art

Анастасия Волочкова вторую неделю отдыхает в Греции и по несколько раз на дню радует своих поклонников фотографиями, демонстрируя в основном свое загорающее под солнечными лучами тело в микроскопических купальниках самой разной расцветки. Ведь, уезжая в отпуск, она обещала «излучать позитив».

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Так, утром в воскресенье 11 августа, знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram очередной снимок, на котором весь ее наряд представляет из себя несколько полосок ткани. Балерина лежит на газоне, вытянувшись во весь рост, с телефоном в руке, намереваясь сфотографировать себя, но снимок сделан кем-то другим со спины.

Instagram @volochkova_art

«Хотела сделать селфи, но кое-кто застал меня за этим занятием и опередил», — как всегда заинтриговала подписчиков Волочкова, намекая на присутствие некого загадочного спутника.

Ранее, как писал 5-tv.ru, Анастасия Волочкова в мини-бикини демонстрировала свою знаменитую растяжку на краю общественного бассейна. При этом ее поддерживал в воздухе неизвестный мужчина.

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