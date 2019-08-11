Бывшая участница «Дома-2», ныне телеведущая, а теперь еще и писательница Алена Водонаева напугала поклонников «траурной» фотографией. В своем Instagram она опубликовала снимок, сделанный в машине с открытым верхом где-то в Беверли-Хиллз. Ремень безопасности на фото расположен таким образом, что создается впечатление черной ленты на траурной фотографии. Сам пост при этом вполне жизнеутверждающий.

«Сын уехал на пару недель в степь. В Казахстан. Бродят где-то, сообщения не пишут. У нас с отцом Богдана координатно (орфография сохранена — прим. ред.) разный подход к каникулам. Кажется, я начинаю догадываться, почему мы развелись 8 лет назад», — пишет Водонаева.

Instagram @alenavodonaeva

Кроме того, она дает клятвенное обещание за две недели разобрать фото своих «американских приключений» и похудеть на два килограмма. Однако селфи телеведущей на некоторое время ввергло подписчиков в шок:

«Первое впечатление, что вас не стало»;

«Алена напугала! Видимо ремень безопасности в машине… А смотрится, как черная лента на фото»;

«Испугалась, увидев фото! Этот ремень черный, как лента траурная на фото… Уф, пронесло»;

«Алена, убери пожалуйста черную полоску, а то как-то жутковато смотрится…», — отреагировали фолловеры.

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Когда шок прошел, подписчики принялись обсуждать несколько изменившуюся в последнее время внешность телезвезды.

«Здесь вы похожи на Анжелину Джоли. Взгляд суперский»;

«Гурченко»;

«Глаза какие-то, типа ушла надолго вернусь не скоро»;

«Лицо опухшее, как и грудь. Бухала походу…», — пишут комментаторы (сохранены орфография и пунктуация авторов — Прим.ред.).

Ранее 5-tv.ru писал, что пользователи соцсетей очень удивлены увеличившимся размером груди Алены Водонаевой.