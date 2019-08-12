Видео: Дженнифер Лопес спела с 11-летней дочкой на сцене в Петербурге

Финальный концерт мирового тура Дженнифер Лопес собрал больше 20 тысяч поклонников из Северной столицы. Американская поп-дива отметила свой полувековой юбилей на сцене петербургского СКК. Фанаты были в восторге.

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Для поклонников Джей Ло приготовила сюрприз. На сцену она вышла с 11-летней дочерью Эммой. Вместе они спели одну из песен. Ну а кроме того фанаты заметили, что во время концерта Лопес сменила больше десятка нарядов.

После певица выступления пообщалась с петербургскими поклонниками у входа в отель. Правда, пробиться сквозь многочисленную охрану удалось лишь нескольким счастливчикам.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Сергей Жуков пожаловался на четырехчасовое ожидание концерта Лопес в Москве.