«Маленькое солнце»: Галкин показал, как дочка занимается йогой и медитацией

Телеведущий Максим Галкин постоянно делится с подписчиками в своем Instagram-аккаунте успехами пятилетних детей — Лизы и Гарри. Недавно юморист запечатлел на видео, как дочка занимается йогой и медитацией.

Девочка расстелила на полу коврик, села на него, скрестив ноги и сложив руки в мудры. Лиза заявила, что сейчас будет ловить лицом свет. В кадре малышка выглядит очень серьезной и сосредоточенной. Гарик пытается всячески помешать сестре и постоянно ее отвлекает.

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«Ну что, поймала свет?» — спрашивает мальчик.

«Дай сосредоточиться», — просит Лиза и затыкает уши пальцами, чтобы брат не сбивал ее настрой.

Поклонники пришли в восторг от дочки Пугачевой и Галкина, о чем написали в комментариях:

«Ну до чего же хороша, нет слов, чудо природы!»;

«Очаровательная Лиза, на нее можно смотреть бесконечно»;

«Маленькое солнце»;

«Какая умная и мудрая девочка», — восхитились фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лиза Галкина раскрыла главный секрет земляники.