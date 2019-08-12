Канарские острова плотно объяты пламенем

На Канарских островах бушуют лесные пожары. Пламенем объяты сотни гектаров — это горная часть местности. Попасть туда спасателям крайне сложно.

Власти острова подняли в воздух десять самолетов. Уже эвакуировано больше тысячи человек, это жители и туристы.

Стабилизировать ситуацию пока не удается. Огонь уже вплотную подошел к населенным пунктам.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, какие заболевания может вызвать дым от лесных пожаров. Специалисты отмечают, что кратковременное вдыхание мелких частиц вряд ли скажется на здоровье, однако вдыхание дыма в долгосрочной перспективе может привести к возникновению ряда проблем.