Дарья Мороз рассказала о любви к откровенным сценам и фото

Российская актриса театра и кино Дарья Мороз дала интервью газете Metrо, в котором рассказала о творчестве и своем мировосприятии. Во время беседы речь также зашла об отношении звезды к откровенным съемкам. В последнее время на странице знаменитости в Instagram стало появляться все больше пикантных кадров – на эту тенденцию обратили внимание поклонники теледивы, которые без ума от ее внешности.

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Впрочем, для самой Мороз соблазнительные снимки – это не средство привлечения внимания. Для нее абсолютно не имеет значение количество лайков, а профиль представляет собой рабочую площадку. Что касается фотографий, на которых актриса позирует в полуобнаженном виде, то она никогда не стеснялась откровенных съемок, призналась знаменитость.

«Я всегда достаточно свободно относилась к откровенным сценам и фотографиям. Видимо, сейчас с увеличением подписчиков это просто стали больше замечать. Может, я вошла в такой возраст, когда внешнее совпало с внутренним, и это получает больший отклик у людей. Наверное, чем лучше выглядишь, тем увереннее себя ощущаешь», - поделилась мыслями теледива.

Чтобы поддерживать тело в тонусе, артистка часто делает упражнения на растяжку. По мнению светской львицы, они помогают телу сохранить пластичность и подтянутость.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дарья Мороз выложила фото в купальнике.