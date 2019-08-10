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  4. «Само совершенство!»: Дарья Мороз ждет наступления лета у бассейна

«Само совершенство!»: Дарья Мороз ждет наступления лета у бассейна

, 11:29 Фото 217

Свои мысли по поводу погоды артистка сопроводила фотографией в купальнике, на которой продемонстрировала фигуру в полный рост.

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Фото, видео : Instagram @d_moroz

Российская актриса театра и кино Дарья Мороз продолжает восхищать поклонников. Звезда обзавелась большой армией фанатов, которые в восторге и от ее творчества, и от безупречной внешности. Фанаты не раз отмечали в комментариях, что артистка — эталон красоты и женственности. Стройная фигура, утонченные черты лица, грация — перед Мороз просто невозможно устоять.

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Но актриса снова и снова продолжает напрашиваться на комплименты. На этот раз теледива опубликовала фотографию у бассейна в полный рост, на которой во всей красе продемонстрировала идеальную фигуру. В подписи к публикации бывшая супруга режиссера Константина Богомолова пожаловалась на холодное лето.

«Да что ж такое, где ж лето?» — возмутилась теледива.

Instagram @d_moroz

Впрочем, пользователи почти не отреагировали на комментарий светской львицы, зато начали бурно обсуждать ее фотографию.

«Статуэтка. Купальщица. Без каких-либо дефектов. Редкая. Очень дорогая!»

«Лето где-то загуляло, как продажная девка. А вы, Даша, статуэточка!»

«Чего такая офигенная то?»

«Как статуэточка вся точеная!»

«Само совершенство. Пятый элемент. У вас какой рост?»

«Даш, какая вы красотка! Не перестаю вами восхищаться!» — отметили фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дарья Мороз выложила фото в дерзком образе.

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