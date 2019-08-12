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Задержан виновник пожара, превращающего один из островов на Канарах в пепелище

, 18:06 Эфирная новость 39

Местный житель нарушил технику безопасности при сварочных работах, после чего искры спровоцировали возгорание. Но не все так однозначно, как кажется на первый взгляд.

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Фото, видео : Reuters, 5-tv.ru

Тысячи туристов и местных жителей срочно покинули греческий остров Элафонисос из-за сильного лесного пожара. Чтобы потушить огонь на территории в почти 20 квадратных километров, в воздух подняли шесть пожарных самолетов и пять вертолетов. Возгорание удалось локализовать, но жара и ветер снова раздули огонь.

Пламя выжигает сейчас и второй по величине остров в Канарском архипелаге. Пожар добрался до населенных пунктов. Идет эвакуация, знаменитый курорт теперь зона бедствия. Никаких отдыхающих, только спасатели и военные.

Причем, еще в субботу власти говорили — все под контролем. Чтобы теперь признать: пожарные не справляются. Масштаб бедствия замалчивали до тех пор, пока не стало слишком поздно.

Предполагаемый виновник катастрофы уже задержан. Это местный житель, который, как говорят в полиции, нарушил технику безопасности при сварочных работах. Летевшие во все стороны искры и спровоцировали пожар, который теперь грозит превратить живописный остров в пепелище. Убытки для туриндустрии еще только предстоит подсчитать, но уже ясно: промедление властей может обойтись Канарам очень дорого.

За ситуацией на острове следит Никита Гмыза.

Продолжается подготовка к восстановлению уникального строения в Европе — Собора Парижской Богоматери. Он был почти полностью уничтожен в ходе пожара, произошедшего, предположительно, по вине строителей, занимавшихся реставрацией. Как сообщал ранее 5-tv.ru, неожиданное предложение от ЮНЕСКО получил художник из Ханты-Мансийска Александр Резанов. Ему позвонили и пригласили принять участие в реставрации легендарного собора.

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