Жителя ХМАО пригласили восстанавливать собор Парижской Богоматери

, 16:49 Эфирная новость 40

Предложение художнику Александру Резанову поступило от ЮНЕСКО.

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Фото, видео : Instagram @notredamedeparis, 5-tv.ru

Тема:
Пожар в Соборе Парижской Богоматери 48

Неожиданное предложение от ЮНЕСКО получил художник из Ханты-Мансийска Александр Резанов. Ему позвонили и пригласили принять участие в реставрации собора Парижской Богоматери.

В международной команде художников ему предстоит отвечать за проведение работ с деревом. Александр занимается резьбой более 40 лет и по праву считается одним из лучших специалистов в этом направлении. Шутит, что обязательно перед окончанием реставрации оставит в Нотр-Дам память о родном крае. 

Работы начнутся этой осенью. Вместе с российским мастером во Францию отправятся десять кубометров уникальной сибирской лиственницы. По мнению экспертов, из всех пород дерева, только она подходит для восстановления купола знаменитого собора.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в соборе Парижской Богоматери прошла первая после пожара месса. 

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Пожар в Соборе Парижской Богоматери 48
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