Жителя ХМАО пригласили восстанавливать собор Парижской Богоматери

Неожиданное предложение от ЮНЕСКО получил художник из Ханты-Мансийска Александр Резанов. Ему позвонили и пригласили принять участие в реставрации собора Парижской Богоматери.

В международной команде художников ему предстоит отвечать за проведение работ с деревом. Александр занимается резьбой более 40 лет и по праву считается одним из лучших специалистов в этом направлении. Шутит, что обязательно перед окончанием реставрации оставит в Нотр-Дам память о родном крае.

Работы начнутся этой осенью. Вместе с российским мастером во Францию отправятся десять кубометров уникальной сибирской лиственницы. По мнению экспертов, из всех пород дерева, только она подходит для восстановления купола знаменитого собора.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в соборе Парижской Богоматери прошла первая после пожара месса.