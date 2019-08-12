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Шоу продолжается: Порошенко обещает пройти детектор в прямом эфире своего канала

, 15:25 Эфирная новость 37

Театральным можно назвать очередное появление экс-президента Украины на очередной допрос в ГБР. В ход политик пустил даже своих детей и их друзей.

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Фото, видео : Pavlo_bagmut /www.globallookpress.com, 5-tv.ru

Петр Порошенко закончил отвечать на вопросы следователей в Государственном бюро расследований (ГБР), на допрос в который он был приглашен в очередной раз в понедельник, 12 августа.

Пока он проходит лишь как свидетель в деле об уклонении от уплаты налогов. Возле здания ГБР в Киеве его встретили журналисты и, конечно, митингующие. Причем как противники, так и сторонники бывшего президента. Все — с плакатами и мегафонами. Группу поддержки Порошенко усилили трое его детей. Дочери Евгения и Александра подготовили плакаты в защиту свободы слова, а младший сын Михаил привел на митинг своих друзей.

Сегодня Петру Порошенко задавали вопросы о приобретении украинского телеканала «Прямой». Юрист Андрей Портнов утверждает, что Порошенко отмывал средства, оформив покупку на офшорную компанию. Всего Госбюро расследует 13 уголовных дел, связанных с деятельностью бывшего президента и других высокопоставленных лиц.

На выходе Порошенко ждал не менее горячая встреча. Политика забросали яйцами. Но экс-президент Незалежной не унывает. Он заявил, что готов пройти через детектор лжи, но в ходе прямого эфира телеканала «Прямой». Политик подчеркнул, что телеканал уже подготовил список вопросов, которые ему предоставили для изучения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Порошенко вернулся на Украину.

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