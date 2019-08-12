Бывший президент Украины Петр Порошенко утром в понедельник, 12 августа, пришел на допрос в Государственное бюро расследований в сопровождении троих детей — сына Михаила и дочерей Евгении и Александры, сообщает Страна.ua.

Петр Порошенко проходит в качестве свидетеля по делу об уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала «Прямой».

Отмечается, экс-лидер Незалежной не стал при входе в здание общаться с журналистами, которых собралось несколько десятков. Помимо прочих у здания ГБР Украины присутствуют и многочисленные активисты. Охрану порядка на месте обеспечивают десятки полицеских.

Дети Петра Порошенко, в числе группы его поддержки, стоят с плакатами. Их окружают приглашенные на сборище друзья-сверстники.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Порошенко вернулся на Украину.