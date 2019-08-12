«Секса нет?»: Плетнева в белье в клипе на песню «Интуиция» рушит стереотипы СССР

Солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева продолжает удивлять поклонников, примеряя на себя самые дерзкие и роковые образы. Фанаты не понимают, как певице после рождения троих детей удается оставаться в такой подтянутой форме и при этом соблазнять тысячи россиян.

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На этот раз звезда снялась в провокационном клипе группы «Винтаж» на песню «Интуиция» в нижнем белье. Ролик начинается с новостного эфира, в котором звучит знаменитая фраза: «В СССР секса нет». Однако на протяжении всего видео знаменитость доказывает, что это утверждение не имеет к ней никакого отношения.

Плетнева чувствует себя абсолютно свободным человеком. Она просыпается в кровати с мужчиной, а после идет гулять по Москве в нижнем белье. Она собирает восторженные взгляды представителей сильного пола на улице и не боится ярко демонстрировать свои эмоции.

Новый клип музыкального коллектива взбудоражил поклонников артистки. Они оценили задумку ролика и не смогли устоять перед красотой Плетневой. Однако муж певицы Кирилл Сыров не в восторге от любви супруги к откровенным съемкам и не раз ее просил уйти из шоу-бизнеса.

Ранее 5-tv/ru рассказывал, что промокшая Анна Плетнева устроила тест для поклонников.