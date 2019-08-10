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  4. «Богиня!»: Промокшая Анна Плетнева устроила тест для поклонников

«Богиня!»: Промокшая Анна Плетнева устроила тест для поклонников

, 11:59 Фото 73

Солистка группы «Винтаж» поинтересовалась, чем ее подписчики любят заниматься в дождливую погоду.

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Фото, видео : Instagram @dusya_star

Тема:
Погода 3951

Солистка музыкальной группы «Винтаж» Анна Плетнева опубликовала на своей странице в Instagram новое фото, которое многим подписчикам показалось чувственным и сексуальным. На снимке поп-звезда под дождем позирует на бордюре у дороги в наряде с крайне глубоким декольте. Знаменитость мечтательно смотрит вдаль, а в это время капли воды стекают по ее волосам.

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В подписи к публикации артистка предложила поклонникам рассказать, как они проводят время в дождливую погоду. Звезда предоставила на выбор три варианта ответа и в случае, если ни один из них не подходит, посоветовала написать свой.

«Чем вы любите заниматься в дождь? Выберите вариант ответа: 1. Спать. 2. Гулять. 3. Расставаться. Или свой вариант ответа я жду в комментариях», — обратилась к поклонникам светская львица.

Instagram @dusya_star

Пока одни делились своими советами по тому, как скрасить день, если за окном льет дождь, другие нахваливали Плетневу, которой, по мнению пользователей, очень повезло с внешностью.

«Ну, что за красотка!»

«Просто богиня!»

«Ты, как всегда, восхитительна».

«Сколько секса!» — отметили фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анна Плетнева взбудоражила поклонников постельной сценой.

Тема:
Погода 3951
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