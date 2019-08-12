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«Папина дочка»: Солист группы Artik & Asti стал отцом во второй раз

, 19:10 Фото 174

Артем Умрихин поделился в Instagram радостной новостью — его супруга Рамина подарила ему ребенка.

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Фото, видео : Instagram @artikselfmade

Солист группы Artik & Asti Артем Умрихин на своей странице в Instagram сообщил о прибавлении в семействе. Его супруга Рамина подарила артисту второго ребенка — на этот раз у пары родилась девочка. Роды жены музыканта проходили в одной из элитных клиник Майами, где на свет появились дети многих российских звезд шоу-бизнеса.

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В соцсети Artik опубликовал нежный семейный снимок, где обнимает возлюбленную и внимательно смотрит на свою наследницу, которую мать держит на руках.

«Мои девочки», — с любовью написал артист под фотографией.

Instagram @artikselfmade

Поздравления от фанатов не заставили себя долго ждать. В первые минуты поклонники оставили своему кумиру множество пожеланий, к которым присоединились и коллеги Умрихина по сцене — артисты Анна Седокова, Рита Дакота, Ханна, Мот и блогер Ида Галич.

«Мои поздравления! Какое счастье! Здоровья маме и малышке!»

«Папина дочка!»

«Вась, ты ювелир! Поздравляю с принцессой!»

«Поздравляем! Красоток нужно миру побольше!» — отметили пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что экс-участник «Дома-2» Руслан Проскуров стал отцом во второй раз.

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