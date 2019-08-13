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  4. Фото: Сын Дмитрия Пескова впервые показал свою возлюбленную

Фото: Сын Дмитрия Пескова впервые показал свою возлюбленную

, 5:29 Фото

Ранее молодой человек не распространялся о своей личной жизни.

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Фото, видео : Instagram @ndchoulz

Старший сын пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова Николай впервые поделился с подписчиками фотографией своей девушки. 29-летний мужчина опубликовал на своей странице в Instagram совместный снимок.

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«А вот вам мое сокровище. Правда, что мы похожи?» — подписал публикацию Николай.

Instagram @ndchoulz

На фото пара позирует на фоне морского пейзажа. Пользователи отметили сходство Николая и его возлюбленной:

«❤️👍одна энергетика…👌»;

«Глазами…типаж один и тот же…🔥»;

«СУПЕР❤️ Красивая пара👏👏👏Я очень рада за нее😍я ее очень близко знаю 😍Урааааааа👏👏👏».

О Николае известно немного. Сообщается, что он увлекается конным спортом и много путешествует. Он сын Дмитрия Пескова от первого брака с Анастасией Буденной, внучки маршала Советского Союза Семена Буденного. С нынешней семьей своего отца он нашел общий язык. Например, он часто играет с младшей сестрой Надей, общается с дочерью Татьяны Навки от первого брака Сашей Жулиной.

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