Фото: Сын Дмитрия Пескова впервые показал свою возлюбленную

Старший сын пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова Николай впервые поделился с подписчиками фотографией своей девушки. 29-летний мужчина опубликовал на своей странице в Instagram совместный снимок.
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На фото пара позирует на фоне морского пейзажа. Пользователи отметили сходство Николая и его возлюбленной:
«❤️👍одна энергетика…👌»;
«Глазами…типаж один и тот же…🔥»;
«СУПЕР❤️ Красивая пара👏👏👏Я очень рада за нее😍я ее очень близко знаю 😍Урааааааа👏👏👏».
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