«Тарзан и амазонка»: Звезда «Дома-2» Виктория Романец показала мускулистого мужа

Участница шоу «Дом-2» Виктория Романец две недели провела в отпуске на Бали в компании супруга — Антона Гусева. Звезда сделала прощальный снимок с острова, который вызвал бурное обсуждение в сети. Романец разместила в Instagram совместное фото с мужем — парочка в обнимку позирует на фоне живописного водопада. Оба влюбленных в потрясающей физической форме. Мускулистый Антон и «сочная» Виктория «нарвались» на множество восторженных комплиментов от фанатов.

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«14 дней на Бали пролетели как один день. Сколько для вас должен длиться идеальный отдых? Неделя? Две? Месяц?» — спросила в публикации знаменитость.

Instagram @_viktoriya_14