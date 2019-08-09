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«Тарзан и амазонка»: Звезда «Дома-2» Виктория Романец показала мускулистого мужа

, 19:01 Фото 91

Участница телестройки с супругом продемонстрировали идеальные фигуры под водопадом на Бали.

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Фото, видео : Instagram @_viktoriya_14

Участница шоу «Дом-2» Виктория Романец две недели провела в отпуске на Бали в компании супруга — Антона Гусева. Звезда сделала прощальный снимок с острова, который вызвал бурное обсуждение в сети. Романец разместила в Instagram совместное фото с мужем — парочка в обнимку позирует на фоне живописного водопада. Оба влюбленных в потрясающей физической форме. Мускулистый Антон и «сочная» Виктория «нарвались» на множество восторженных комплиментов от фанатов.

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«14 дней на Бали пролетели как один день. Сколько для вас должен длиться идеальный отдых? Неделя? Две? Месяц?» — спросила в публикации знаменитость.

Instagram @_viktoriya_14

Подписчики Виктории Романец разошлись во мнениях по поводу длины отпуска. Однако в одном поклонники знаменитости были полностью солидарны — парочка просто идеальна.

«Какие вы крутые! Фигуры — браво!»

«Два совершенства»;

«Тарзан с амазонкой!»;

«Идеальные! Мне бы такую фигурку, как у тебя Вика. Завидую по-хорошему!» — написали фолловеры.

Виктория Романец вышла замуж за Антона Гусева в 2017 году. Некоторые зрители «Дома-2» до сих пор обвиняют девушку в том, что она увела парня из семьи. Гусев развелся с первой супругой Евгенией Феофилактовой в 2016 году. Он бросил экс-жену вместе с сыном Даниэлем.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что голая Виктория Романец устроила мужу кровавую разборку из-за ревности.

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