Телеведущая Катя Гусева рассказала о романе с Филиппом Киркоровым и его изменах

Диджей и продюсер Катя Гусева переживает из-за прохладцы, с которой к ней начал относиться Филипп Киркоров. Пару длительное время подозревали в романтических отношениях. Творческие союзники вместе посещали публичные мероприятия и шествовали по красным дорожкам. Однако теперь поп-король предпочитает выходить в свет с другими красотками.

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«Наш роман был в прошлом году, в этом же, как мне кажется, Филипп мне изменяет с Алисой Бартовой, по крайнее мере, с ней он появляется на красных дорожках чаще », — рассказала исполнительница.

Instagram @djkatyaguseva