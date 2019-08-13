  1. Пятый канал
  4. Телеведущая Катя Гусева рассказала о романе с Филиппом Киркоровым и его изменах

Телеведущая Катя Гусева рассказала о романе с Филиппом Киркоровым и его изменах

, 7:49 Фото

Популярный диджей, которой приписывали роман с поп-королем, все реже появляется с ним на светских раутах.

Фото : ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Диджей и продюсер Катя Гусева переживает из-за прохладцы, с которой к ней начал относиться Филипп Киркоров. Пару длительное время подозревали в романтических отношениях. Творческие союзники вместе посещали публичные мероприятия и шествовали по красным дорожкам. Однако теперь поп-король предпочитает выходить в свет с другими красотками.

Гороскоп на 13 августа: говорите на языке любви, Стрельцы!

«Наш роман был в прошлом году, в этом же, как мне кажется, Филипп мне изменяет с Алисой Бартовой, по крайнее мере, с ней он появляется на красных дорожках чаще», — рассказала исполнительница.

Instagram @djkatyaguseva

Катя Гусева утверждает, что несмотря на редкие встречи, Филипп Киркоров созванивается с ней несколько раз в неделю. Об этом сообщают Дни.ру.

«Я являюсь его любимым и официальным диджеем, человеком, который пишет все его ремиксы. И, открою вам тайну, с радостью бы пошла за него замуж, несмотря на разницу в возрасте. Он красивый, интеллигентный, заботливый, щедрый», — поделилась музыкант.

Катю Гусеву еще не приглашали в гости в новое имение поп-идола отечественного шоу-бизнеса в Серебряном бору. А вот в квартире Киркорова его фаворитка была частым гостем. Диджей уверяет, что наследники певца ее просто обожают.

«Его очаровательные дети Алла-Виктория и Мартин мне всегда рады, называют меня Катей. Не мамой! Хотя их настоящую мать я тоже никогда не видела — мне кажется, это такая тайна, которую когда-нибудь мы все непременно узнаем, хотя и нескоро, наверное», — сообщила Катя Гусева.

Диджей также призналась, что Филипп Киркоров оказал сильное влияние на ее жизнь, она даже полностью сменила имидж.

«Я стала одеваться более броско, более вызывающе, хотя сама всю жизнь любила классику», — утверждает Кат Гусева.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Филипп Киркоров сводил детей на шоу для взрослых в Сен-Тропе.

Читайте также

+16° Днём +21°
Ночью +14°
65.43
0.18 73.12
0.10
Гороскоп на 13 августа: говорите на языке любви, Стрельцы!

Последние новости

8:39
Reuters назвал вероятного нового посла США в России
8:28
Видео: На Камчатке 70 медведей заблокировали туристическую тропу
8:17
«Придают уверенности!» — Ксения Собчак о брендовых вещах в гардеробе
8:06
Названы наиболее востребованные в России профессии
7:59
Град в Самаре, полчища насекомых в Благовещенске: Россию атакуют погодные аномалии
7:49
Телеведущая Катя Гусева рассказала о романе с Филиппом Киркоровым и его изменах

Сейчас читают

Видео: Пикантный рецепт маринованного лука-шалота
Видео: На Камчатке 70 медведей заблокировали туристическую тропу

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги