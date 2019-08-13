Телеведущая Катя Гусева рассказала о романе с Филиппом Киркоровым и его изменах

Диджей и продюсер Катя Гусева переживает из-за прохладцы, с которой к ней начал относиться Филипп Киркоров. Пару длительное время подозревали в романтических отношениях. Творческие союзники вместе посещали публичные мероприятия и шествовали по красным дорожкам. Однако теперь поп-король предпочитает выходить в свет с другими красотками.
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Катя Гусева утверждает, что несмотря на редкие встречи, Филипп Киркоров созванивается с ней несколько раз в неделю. Об этом сообщают Дни.ру.
Катю Гусеву еще не приглашали в гости в новое имение поп-идола отечественного шоу-бизнеса в Серебряном бору. А вот в квартире Киркорова его фаворитка была частым гостем. Диджей уверяет, что наследники певца ее просто обожают.
Диджей также призналась, что Филипп Киркоров оказал сильное влияние на ее жизнь, она даже полностью сменила имидж.
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Ранее 5-tv.ru рассказал, что Филипп Киркоров сводил детей на шоу для взрослых в Сен-Тропе.