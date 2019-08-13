DJ Жанна Рассказова перед смертью: «Все равно живыми не выйдем!»

Московский диджей и блогер Жанна Рассказова скончалась 11 августа в своей квартире. Причину смерти модели выясняет полиция. Источники утверждают — девушка могла погибнуть из-за проблем с алкоголем и запрещенными веществами. Однако близкие уверяют — звезда не имела никакого отношения к наркотикам. Знаменитость умерла примерно через три часа после приезда частного нарколога, который был вызван, чтобы «прокапать» ее после вечеринки.

«Открыла глаза и поняла, что сегодня — пятница! Срочно рекомендуйте ваши любимые места и рассказывайте, где люди. Будем вечером делать немножечко чин-чин », — написала модель в Instagram за два дня до смерти.

Instagram @fakemooddd

Вечер перед уходом из жизни Жанна провела в компании подруги и выпивки. На следующий день после тусовки Рассказова почувствовала себя плохо. Блогерша попросила приехать друга Александра и вызвала нарколога из частной клиники. Медик поставил диджею капельницу и уехал, предупредив при этом молодого человека, чтобы не оставлял модель одну. Спустя почти три часа после отъезда врача парень разбудил Рассказову. Знаменитость на собственных ногах дошла до другой комнаты, однако потеряла там сознание. Бригада скорой помощи, приехавшая на вызов, не смогла спасти жизнь девушки.

По некоторым данным Жанна Рассказова принимала лекарства, несовместимые с препаратами в капельнице нарколога — это могло привести к остановке сердца пациентки. Об этом сообщает МК.

Instagram @fakemooddd

В последней публикации в Instagram Жанна Рассказова продемонстрировала начало вечеринки, после которой ушла из жизни. На фото и видео видно, как вместе с подругой диджей разливают по бокалам вино, процеживая напиток через необычное каббалистическое приспособление.

«Богатые напитки для особых людей. Следуй за ними, если хочешь долгой счастливой жизни» , — подписала последний пост диджей.

Instagram @fakemooddd

Аккаунт соцсети Жанны Рассказовой вообще наполнен мистикой. В течение месяца перед гибелью девушка чуть ли не ежедневно публиковала посты, в которых речь так или иначе шла о жизни и смерти.

«Не принимайте жизнь слишком всерьез, все равно из нее живыми не выйдем!»

«И быть живым — прекрасно, черт побери!»

«Ищите вдохновение в деталях, живите в моменте, будьте признательны за повод улыбаться», — писала Рассказова.

Instagram @fakemooddd

Знакомые и друзья Жанны Рассказовой абсолютно растеряны из-за внезапной кончины молодой модели. По словам приятелей, погибшая знаменитость много времени проводила в спорт-залах, следила за питанием и читала книги по самосовершенствованию.

«Питание у нее было суперправильное, ни алкоголя, ничего особо она даже не употребляла» , — уверяет фотограф Таша Манаенкова.

Жанна Рассказова родилась на Украине в 1990 году. Девушка переехала в столицу России, чтобы выступать в качестве диджея в ночных клубах и работать моделью. Аудитория в Instagram блогерши составляет более 820 тысяч подписчиков.

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