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Эксперт рассказал, как обезопасить себя от телефонных мошенников

, 20:12 Эфирная новость 39

Новая схема проста: преступники представляются сотрудниками банков, но теперь не требуют номер карты.

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Фото, видео : kati / www.globallookpress.com, 5-tv.ru

Российские эксперты по кибербезопасности выявили новый вид телефонного мошенничества. Схема проста: преступники представляются сотрудниками банков, но теперь не требуют номер карты.

Они сообщают о якобы подозрительной операции и просят назвать устройство, с которого человек заходит в онлайн-банк. После этого уговаривают установить некое приложение. С его помощью мошенники похищают все данные, в том числе номер карты и банковского счета.

Доказать взлом при этом почти невозможно. Ведь, по факту, клиент сам предоставил доступ к своим данным.

В интервью «Москва 24» Руководитель Агентства кибербезопасности Евгений Лифшиц особо подчеркнул, что обезопасить себя от мошенничества с картами можно четко для себя поняв, что банки никогда «не звонят клиентами и никого ничего не просят установить, никогда не просят продиктовать номер карточки».

Также Лившиц назвал программу, которую мошенники просят установить — это TeamViewer.

Ранее 5-tv.ru публиковал рекомендации экспертов Роскачества, которые рассказали, как обезопасить себя от мошенников и не допустить утечки данных.

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