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  4. «Прекрасная мамочка!» Эвелина Бледанс трогательно уложила сына спать

«Прекрасная мамочка!» Эвелина Бледанс трогательно уложила сына спать

, 18:15 Фото 132

Актриса отдыхает с семилетним Семеном в Турции.

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Фото, видео : Instagram @bledans

В этом году Эвелина Бледанс отдаст семилетнего сына Семена в первый класс. Актриса решила порадовать малыша отдыхом в жаркой Турции перед новым и сложным периодом в его жизни. Звезда заявила — она строго следит за режимом дня ребенка и всегда настаивает на послеобеденном сне. Заботливая мамочка опубликовала в Instagram трогательный снимок, на котором засыпает в обнимку с Семеном.

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«Я дотошная мамочка, и за семь лет жизни Сема пропустил сон раз пять. Я всегда подстраиваю наши передвижения так, чтоб мой зайчик поспал! Иногда это машина, диванчик в гримерке или ресторане, палаточка на пляже… Колыбельная, очки для сна (в последнее время укладываться все сложнее) — и вперед! Я абсолютно уверена, что дневной сон необходим! А у вас как?» — подписала фото звезда.

Instagram @bledans

Подписчицы Эвелины Бледанс поспешили поделиться со знаменитостью режимом дня своих деток и секретами их усыпления. Многие фанаты похвалили популярную звезду за столь трепетное отношение к чаду.

«Вы хорошая мама, ребенок всегда рядом»;

«Восторгаюсь вами, как мамой, как человеком! Вы достойнейший человек своей эпохи! Вас есть за что благодарить и уважать!»

«Прекрасная мамочка! Находите время в своем бешеном графике для самого родного человечка», — заметили поклонники.

Но, как всегда, в Instagram-аккаунте знаменитости не обошлось без озлобленных комментариев. На этот раз критике подверглись: фигура Эвелины Бледанс, ее чистоплотность и система воспитания.

«Попу качать надо!»

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«У вас будущий мужчина! Сюсю-мусю в семь лет — перебор уже!» — написали хейтеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Эвелина Бледанс растрогала подписчиков играми с сыном.

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