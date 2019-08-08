«Прекрасная мамочка!» Эвелина Бледанс трогательно уложила сына спать

В этом году Эвелина Бледанс отдаст семилетнего сына Семена в первый класс. Актриса решила порадовать малыша отдыхом в жаркой Турции перед новым и сложным периодом в его жизни. Звезда заявила — она строго следит за режимом дня ребенка и всегда настаивает на послеобеденном сне. Заботливая мамочка опубликовала в Instagram трогательный снимок, на котором засыпает в обнимку с Семеном.

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«Я дотошная мамочка, и за семь лет жизни Сема пропустил сон раз пять. Я всегда подстраиваю наши передвижения так, чтоб мой зайчик поспал! Иногда это машина, диванчик в гримерке или ресторане, палаточка на пляже… Колыбельная, очки для сна (в последнее время укладываться все сложнее) — и вперед! Я абсолютно уверена, что дневной сон необходим! А у вас как? » — подписала фото звезда.

Instagram @bledans