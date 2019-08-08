«Прекрасная мамочка!» Эвелина Бледанс трогательно уложила сына спать

В этом году Эвелина Бледанс отдаст семилетнего сына Семена в первый класс. Актриса решила порадовать малыша отдыхом в жаркой Турции перед новым и сложным периодом в его жизни. Звезда заявила — она строго следит за режимом дня ребенка и всегда настаивает на послеобеденном сне. Заботливая мамочка опубликовала в Instagram трогательный снимок, на котором засыпает в обнимку с Семеном.
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Подписчицы Эвелины Бледанс поспешили поделиться со знаменитостью режимом дня своих деток и секретами их усыпления. Многие фанаты похвалили популярную звезду за столь трепетное отношение к чаду.
«Вы хорошая мама, ребенок всегда рядом»;
«Восторгаюсь вами, как мамой, как человеком! Вы достойнейший человек своей эпохи! Вас есть за что благодарить и уважать!»
«Прекрасная мамочка! Находите время в своем бешеном графике для самого родного человечка», — заметили поклонники.
Но, как всегда, в Instagram-аккаунте знаменитости не обошлось без озлобленных комментариев. На этот раз критике подверглись: фигура Эвелины Бледанс, ее чистоплотность и система воспитания.
«Попу качать надо!»
«Разлеглись… Что ноги-то не помыли?!»
«У вас будущий мужчина! Сюсю-мусю в семь лет — перебор уже!» — написали хейтеры.
Ранее 5-tv.ru писал, что Эвелина Бледанс растрогала подписчиков играми с сыном.