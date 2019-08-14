Давний конфликт: Выход фильма «Секс в большом городе-3» под угрозой

Выход третьей части фильма «Секс в большом городе» под угрозой срыва. Все дело в отказе от съемок одной из ведущих актрис — Ким Кэтролл, которая играла роль Саманты Джонс.

Еще в 2004-м она поссорилась с Сарой Джесикой Паркер. И с тех пор обе артистки откровенно враждуют. Вдобавок, Кэтролл заявила, что сюжет исчерпал себя и пора уже поставить точку.

Вот только поклонники приключений подружек из Нью-Йорка с этим не согласны. Кто-то умоляет Ким Кэтролл вернуться в проект, а некоторые и вовсе принялись угрожать. Сама актриса призналась, что недовольные фанаты устроили ей настоящую травлю, и она даже не может спокойно выйти из дома. Создатели фильма между тем ищут замену.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как российская звезда Екатерина Варнава устроила себе завтрак в стиле фильма «Секс в большом городе».