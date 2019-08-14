Сборник архивных документов, доказывающих, что инициатором заключения пакта Молотова — Риббентропа была гитлеровская Германия, а не Советский Союз представили в Доме Российского исторического общества в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

«Это целый том документов, целиком посвященных советско-германским отношениям в предвоенные годы», — заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

Он отметил, что, согласно представленному архиву, Советский Союз был вынужден подписать пакт ради обеспечения своей безопасности.

«Не желая вести войну на два фронта, Германия пошла на беспрецедентные уступки, чтобы гарантировать советский нейтралитет в польской кампании», — добавил Нарышкин.

Советское руководство в конце 1930 годов было в курсе реальных целей западных правительств, рассчитывавших на умиротворение Гитлера, а также намерений Германии в конечном счете начать войну с СССР, подчеркнул директор Службы внешней разведки. Так что в прочный мир с агрессором руководство страны не верило.

СССР и Германия подписали договор о ненападении 23 августа 1939 года в Москве. Одновременно был подписан секретный дополнительный протокол, который разграничивал сферы интересов Советского Союза и Германии. В зону влияния СССР вошли Прибалтика, западные Белоруссия и Украина, а также Бессарабия.

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