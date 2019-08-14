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«И весело, и страшно»: Кончаловский переживает за свою дочь

, 16:25 Видео 41

Российский режиссер дал интервью, в котором рассказал о страхе за наследницу.

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Фото, видео : ТАСС / Валерий Матыцин, Instagram @tolkalinaliuba

Российский режиссер Егор Кончаловский в интервью для радиопрограммы поделился переживаниями по поводу дочери Марии. Наследница кинодеятеля родилась в отношениях с актрисой Любовью Толкалиной, и сейчас живет в Италии. Глядя на 18-летнюю красавицу, отец наблюдает за тем, как развивается современное поколение, и это не может не внушать ему опасения.

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«Мне и весело, и страшно за свою дочь. Дети — они и есть дети. Именно по дочери я смотрю, как развивается нынешнее поколение. Конечно, сейчас другие времена. Я в 18 лет работал водителем бензовоза. Это был очень тяжелый труд. Свою дочь, которой сейчас столько же лет, я бы, конечно, за руль такой машины никогда не пустил», — цитирует режиссера Teleprogramma.pro.

Впрочем, поводов для переживаний своим родителям юная барышня дает немало. Недавно Мария полетала на параплане. Видео с экстремального пролета дочери опубликовала в Instagram сама Любовь Толкалина. За тем, как девушка парит над облаками, подписчики наблюдали, затаив дыхание. Настолько сказочным и вместе с тем страшным казался полет наследницы Кончаловского.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что дочь Толкалиной и Кончаловского переживает из-за переезда в другой город.

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