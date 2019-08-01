Дочь Толкалиной и Кончаловского переживает из-за переезда в другой город

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Мария Михалкова приняла серьезное решение — она поедет покорять Северную столицу.

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Фото, видео : Instagram @welcometomaria

Дочь актрисы Любови Толкалиной и режиссера Егора Кончаловского — Мария Михалкова —поделилась с подписчиками в Instagram радостной новостью. 18-летняя дочка знаменитостей ускользает из-под заботливых крылышек родителей и переезжает в Петербург.

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«Последний день в Москве. Мы уже упаковались. Сидим на чемоданах и коробках, ждем. Завтра утром отправимся в путь. И здравствуй, Санкт-Петербург! Здравствуй, новый дом!» — подписала пост девушка.

Instagram @welcometomaria

Фолловеры знаменитости поспешили поздравить юную любимицу с переездом и пожелать ей удачи на новом месте. Многие комментаторы посоветовали брать побольше теплых вещей — лето в Петербурге стоит не самое жаркое.

«Удачи и вдохновения! Петербург — одно из лучших мест для творческого становления художника!»

«Счастливого пути! Новых радостных моментов на новом месте!»

«Удачи, Машенька, привет любимому городу!»

«У нас очень холодно сейчас, одевайтесь потеплее», — написали подписчики.

Переезжать в Северную столицу Марии Михалковой предстоит в компании своего возлюбленного — Никиты Кузьмина. Избранник дочери звездной пары уже окончил университет в столице и возглавляет IT-компанию.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что дочь Толкалиной и Кончаловского впервые выступила на сцене.

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