65-летняя Успенская без грима раскрыла секрет неувядающей красоты

Звезда российского шансона Любовь Успенская решила устроить для себя полноценный отдых. После участия в многочисленных творческих проектах и выступлениях певица отправилась в отпуск, кадрами из которого поделилась в Instagram.
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В подписи к публикации артистка призналась, что рада, наконец, почувствовать себя в естественном образе: «без грима и стилистов». Теперь знаменитости не нужно постоянно переживать о своей внешности и наносить на лицо тонну косметики, она может позволить своей коже отдохнуть от постоянных бьюти-процедур.
Однако, даже будучи в отдыхе, Успенская не забывает об основных правилах, которые ей помогают оставаться «вечно молодой». Секретом неувядающей красоты артистка поделилась со своими подписчиками, пишут Дни.ру.
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Поклонники прислушались к рекомендациям звезды, поскольку на снимках она действительно выглядит безупречно. Свой пост певица сопроводила фотографиями, на которых позирует в купальнике. Кадры вызвали шквал комплиментов со стороны фанатов.
«Красивое телосложение и фигура в 65».
«Вы само совершенство!»
«Очень Вы красивая женщина!»
«Легкое кокетство никогда никому не вредило»;
«Какие ноги!» — восхищались фолловеры.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Любовь Успенская переживает за состояние дочери.