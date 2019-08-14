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  4. 65-летняя Успенская без грима раскрыла секрет неувядающей красоты

65-летняя Успенская без грима раскрыла секрет неувядающей красоты

, 16:40 Фото 189

На своей странице Instagram звезда опубликовала серию фотографий вс купальнике, сделанных на отдыхе.

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Фото, видео : Instagram @uspenskayalubov_official

Звезда российского шансона Любовь Успенская решила устроить для себя полноценный отдых. После участия в многочисленных творческих проектах и выступлениях певица отправилась в отпуск, кадрами из которого поделилась в Instagram.

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В подписи к публикации артистка призналась, что рада, наконец, почувствовать себя в естественном образе: «без грима и стилистов». Теперь знаменитости не нужно постоянно переживать о своей внешности и наносить на лицо тонну косметики, она может позволить своей коже отдохнуть от постоянных бьюти-процедур.

Однако, даже будучи в отдыхе, Успенская не забывает об основных правилах, которые ей помогают оставаться «вечно молодой». Секретом неувядающей красоты артистка поделилась со своими подписчиками, пишут Дни.ру.

«Меня часто спрашивают о моих секретах и правилах красоты, которых я придерживаюсь. Одно из этих правил — это реже бывать на солнце. Солнце старит и высушивает кожу», — рассказала светская львица.

Instagram @uspenskayalubov_official

Поклонники прислушались к рекомендациям звезды, поскольку на снимках она действительно выглядит безупречно. Свой пост певица сопроводила фотографиями, на которых позирует в купальнике. Кадры вызвали шквал комплиментов со стороны фанатов.

«Красивое телосложение и фигура в 65».

«Вы само совершенство!»

«Очень Вы красивая женщина!»

«Легкое кокетство никогда никому не вредило»;

«Какие ноги!» — восхищались фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Любовь Успенская переживает за состояние дочери. 

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