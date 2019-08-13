«Еще больше замкнулась»: Успенская переживает за состояние дочери после аварии

Эстрадная певица Любовь Успенская в интервью рассказала об отношениях с дочерью Татьяной Плаксиной. Королева русского шансона призналась, что раньше видела в своей наследнице, прежде всего, подругу. Она делилась с ней самым сокровенным, а девушка открывала матери все тайны и рассказывала о переживаниях, пишут Дни.ру.

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Когда Татьяна уехала учиться в США, их отношения с певицей перестали быть такими доверительными, отметила звезда. А после произошедшего ДТП ситуация еще больше усугубилась. В Коста-Рике Плаксина упала с велосипеда и получила тяжелые травмы. Чтобы помочь наследнице, знаменитость обращалась в элитные европейские клиники. Сейчас девушка проходит реабилитацию в Испании.

« Таня отдалилась. После аварии она еще больше замкнулась. Тот несчастный случай очень повлиял на ее душевное состояние », - поделилась переживаниями исполнительница..

Проблемы со здоровьем негативно отразились на душевном состоянии дочери артистки. Однако Успенская надеется, что здоровье Плаксиной в ближайшее время полностью восстановится, и она будет, как и прежде, обращаться к матери за советом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Любовь Успенская мечтает о ребенке от английского композитора.