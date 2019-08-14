США бесплатно обучат украинских режиссеров борьбе с «агрессией» России

Посольство США в Киеве объявило программу грантов для обучения украинских режиссеров, продюсеров и сценаристов, занимающихся документальным кино.

По этим специальностям планируется отобрать от четырех до шести «достойных» представителей, которые приедут в Штаты для двухнедельного обучения, пишет RT.

Программа направлена на то, чтобы помочь «сильной Украине успешно противостоять агрессии и влиянию со стороны России».

Советский и российский кинорежиссер Карен Шахназаров уверен, что такое обучение украинцев — не что иное, как подготовка бойцов для информационной войны.

« Кино — это весьма влиятельное и действенное средство. Оно может использоваться как часть информационной войны. Особенно демонстрирует этот факт то, что они набирают на программу режиссеров документального кино, а не игрового. Поэтому замысел понятен », — приводит его слова ФАН.

Кинорежиссер добавил, что если бы американцы действительно хотели бы помочь украинскому кинематографу, то занялись бы восстановлением киностудии имени Довженко, которая уже давно находится «в плачевном состоянии».

« Это требует несколько десятков миллионов долларов, но это была бы более действенная и реальная помощь, чем подготовка шести бойцов информационного фронта. Очевидно, что там другие интересы », — уверен Шахназаров.

Посольство США на Украине не впервые объявляет гранты для украинцев. Так, в июне проводился отборочный конкурс на обучение «свободной и независимой» журналистике.

Ранее посольство США на Украине «громогласно» отреагировало на визит Путина в Крым, предсказуемо заявив, что поддерживает политику Киева.