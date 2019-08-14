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  4. США бесплатно обучат украинских режиссеров борьбе с «агрессией» России

США бесплатно обучат украинских режиссеров борьбе с «агрессией» России

, 17:28 Видео 23

Несколько «счастливчиков» из Незалежной отправятся за океан «учиться уму-разуму» на две недели.

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Фото, видео : Markus Brunner, Hennadii Minchenko / www.globallookpress.com, Wikimedia / Kholodovsky, ТАСС / Сергей Савостьянов

Посольство США в Киеве объявило программу грантов для обучения украинских режиссеров, продюсеров и сценаристов, занимающихся документальным кино.

По этим специальностям планируется отобрать от четырех до шести «достойных» представителей, которые приедут в Штаты для двухнедельного обучения, пишет RT.

Программа направлена на то, чтобы помочь «сильной Украине успешно противостоять агрессии и влиянию со стороны России».

Советский и российский кинорежиссер Карен Шахназаров уверен, что такое обучение украинцев — не что иное, как подготовка бойцов для информационной войны.

«Кино — это весьма влиятельное и действенное средство. Оно может использоваться как часть информационной войны. Особенно демонстрирует этот факт то, что они набирают на программу режиссеров документального кино, а не игрового. Поэтому замысел понятен», — приводит его слова ФАН.

Кинорежиссер добавил, что если бы американцы действительно хотели бы помочь украинскому кинематографу, то занялись бы восстановлением киностудии имени Довженко, которая уже давно находится «в плачевном состоянии».

«Это требует несколько десятков миллионов долларов, но это была бы более действенная и реальная помощь, чем подготовка шести бойцов информационного фронта. Очевидно, что там другие интересы», — уверен Шахназаров.

Посольство США на Украине не впервые объявляет гранты для украинцев. Так, в июне проводился отборочный конкурс на обучение «свободной и независимой» журналистике.

Ранее посольство США на Украине «громогласно» отреагировало на визит Путина в Крым, предсказуемо заявив, что поддерживает политику Киева.

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