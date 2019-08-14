США бесплатно обучат украинских режиссеров борьбе с «агрессией» России

Посольство США в Киеве объявило программу грантов для обучения украинских режиссеров, продюсеров и сценаристов, занимающихся документальным кино.
По этим специальностям планируется отобрать от четырех до шести «достойных» представителей, которые приедут в Штаты для двухнедельного обучения, пишет RT.
Программа направлена на то, чтобы помочь «сильной Украине успешно противостоять агрессии и влиянию со стороны России».
Советский и российский кинорежиссер Карен Шахназаров уверен, что такое обучение украинцев — не что иное, как подготовка бойцов для информационной войны.
«
Кинорежиссер добавил, что если бы американцы действительно хотели бы помочь украинскому кинематографу, то занялись бы восстановлением киностудии имени Довженко, которая уже давно находится «в плачевном состоянии».
«
Посольство США на Украине не впервые объявляет гранты для украинцев. Так, в июне проводился отборочный конкурс на обучение «свободной и независимой» журналистике.
Ранее посольство США на Украине «громогласно» отреагировало на визит Путина в Крым, предсказуемо заявив, что поддерживает политику Киева.