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  4. Звезда «Сталинграда» Дмитрий Лысенков пригрозил угонщикам автомобиля

Звезда «Сталинграда» Дмитрий Лысенков пригрозил угонщикам автомобиля

, 18:11 Фото 36

На своей странице в Instagram актер разместил фото на фоне таблички с надписью: «Не трогай! Опасно для жизни».

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Фото, видео : Instagram @lysenkovdima

Российский актер Дмитрий Лысенков, известный ролями в кинокартинах «Сталинград» и «Домашний арест», пригрозил правонарушителям. В ночь на 12 августа у звезды российского кинематографа угнали автомобиль, припаркованный рядом с домом в Петербурге.

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Instagram @lysenkovdima

В качестве ответа своему обидчику артист опубликовал на своей странице в Instagram фото, на котором показывает кулак на фоне таблички с надписью: «Не трогай! Опасно для жизни».

«Верни машину, гнида! И только попробуй пипнуть!» — написал Лысенков под публикацией.

Судя по геолокации, обозначенный на снимке, звезда находится сейчас на отдыхе в Болгарии, однако и там его не покидают переживания по поводу угнанной машины.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что мать Дмитрия Лысенкова заявила о пропаже кроссовера артиста.

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